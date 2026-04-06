محافظ الجيزة يحقق طلب مواطنة ويوفر لها فرصة عمل

كتب : أحمد الجندي

02:14 م 06/04/2026

رفع الإشغالات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حالة النظافة ورفع الإشغالات بعدد من قطاعات أحياء العمرانية والطالبية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصدر دخل مناسب لها

وخلال جولته استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات بشارع ترعة الزمر حيث طالبت بتوفير كشك أو فرصة عمل وعلى الفور وجّه الجهات المختصة بسرعة دراسة حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصدر دخل مناسب لها في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية.


تكثيف الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة

واطّلع المحافظ على جهود حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع موجّهًا بتكثيف الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة بشكل دوري خاصة بالأنفاق أسفل الطرق والمحاور المرورية لما تمثله من أهمية في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

رفع نحو 600 طن من المخلفات

وأكد المحافظ أنه تم رفع نحو 600 طن من المخلفات خلال حملات مكثفة لهيئة النظافة والتجميل بنفق الطيران بحي الطالبية مشددًا على استمرار الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أي تراكمات وتحسين مستوى النظافة بكافة القطاعات.

