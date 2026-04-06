فيديو مجتبى خامنئي أمام خريطة مفاعل ديمونا يثير الجدل.. ما القصة؟

كتب : وكالات

11:52 ص 06/04/2026 تعديل في 01:12 م

إبراهيم ذو الفقار

نشر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقار، مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي داخل غرفة تحكم عسكرية.

وقال ذو الفقار في منشوره، "القائد الأعلى يتجول في ممرات غرفة تحكم عسكرية، وفي الخلفية شاشة عملاقة تعرض خريطة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي مع إحداثياته الدقيقة".

وأفاد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، بأن مقطع الفيديو ينتهي بكلمات "خبر في الطريق".

وفيما سبق وجّه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، تحذيرا شديد اللهجة للقوى المعادية، مؤكدا أن المراحل المقبلة من العمليات الهجومية الإيرانية ستشهد ردا انتقاميا أكثر "سحقا واتساعا" في حال تكرار استهداف الأهداف المدنية داخل البلاد.

وتوعد بمضاعفة حجم الخسائر والأضرار التي سيتكبدها الخصوم في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تمتلك القدرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية ومصالح حيوية رداً على أي تصعيد، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

وأوضح إبراهيم ذو الفقار، أن المعادلة الميدانية ستتغير بشكل جذري إذا استمرت الهجمات التي تطال المنشآت غير العسكرية.

