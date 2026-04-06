انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : ميريت نادي

11:45 ص 06/04/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.03 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 62.68 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.07 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.75 جنيه، بتراجع 3.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.92 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.83 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.22 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.99 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 111.12 جنيه، بتراجع 3.67 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.54 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.68 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.42 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.66 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 146.22 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 280.55 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.86 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.86 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.

فيديو قد يعجبك



