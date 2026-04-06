حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف البنية التحتية في إيران قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وقال غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الأمريكي "هدّد علنًا بارتكاب جرائم حرب"، مشيرًا إلى أن استهداف منشآت مدنية مثل محطات الطاقة والجسور يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأوضح أن مثل هذه الهجمات تندرج ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة (8-2-ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُجرّم استهداف البنية التحتية المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

وأضاف أن التهديدات بضرب هذه المنشآت تمثل تصعيدًا خطيرًا، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تبادل التصعيد بين الطرفين، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتأثيرها على المنشآت الحيوية والبنية التحتية في المنطقة.