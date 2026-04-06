أكسيوس: إدارة ترامب قدمت لـ إيران عدة مقترحات مؤخرا لكنها لم تقبلها حتى الآن

كتب : مصراوي

04:27 ص 06/04/2026

إيران وأمريكا

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات مؤخرا لكن طهران لم تقبلها حتى الآن.

وقالت مصادر، إن هناك فرص للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا وإسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، لكنها محاولة أخيرة لمنع التصعيد.

وبدء العد التنازلي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجدد ترامب تهديده لإيران، عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أمريكي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.

إيران وأمريكا التفاوض بين إيران وأمريكا الاتفاق بين إيران وأمريكا أمريكا إدارة ترامب إيران

