الإمارات: مقذوفات إيرانية استهدفت ميناء خورفكان

كتب : محمود الطوخي

07:11 م 05/04/2026

ميناء خورفكان

تباشر الأجهزة المعنية في الإمارات التعامل مع واقعة أمنية شهدها ميناء خورفكان، إثر سقوط مقذوفات في المنطقة، بالتزامن مع اشتعال جبهات حرب إيران.

تفاصيل استهداف ميناء خورفكان في سياق حرب إيران

وأفادت السلطات الإماراتية بأنها تتابع تداعيات "حادث" وقع في المرفأ الحيوي عقب بلاغات بحرية عن مقذوفات مجهولة المصدر طالت الموقع.

وأكدت التقارير الرسمية المنشورة عبر منصة "إكس" عدم تسجيل أي ضحايا بشرية حتى اللحظة جراء هذه الضربات التي تزامنت مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا.

من جهته، أوضح "مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، تلقيه إفادة من ربان سفينة حاويات أكد فيها مشاهدة ارتطامات لعدة مقذوفات مجهولة على مسافة قريبة من سفينته.

ويأتي هذا التطور الميداني في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي مسار العمليات العسكرية التي يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية، وترقب السياسات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسار حرب إيران.

وعيد الحرس الثوري وهجمات قطر بظل حرب إيران وأمريكا

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قوات الحرس الثوري إعلانها استهداف منشآت الوقود والبتروكيماويات في عدد من دول الخليج العربي، ومن بينها الإمارات، مبررة ذلك بأنه رد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

وتعكس هذه التحركات رغبة طهران في توسيع رقعة النزاع الإقليمي للضغط على واشنطن في إطار صراع إيران وأمريكا القائم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم إيراني بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في اعتراض كافة الأهداف المعادية ومنعها من الوصول لمستهدفاتها.

وتضع هذه الاستهدافات المنسقة أمن الطاقة واستقرار الممرات المائية العالمية على المحك، مع استمرار حالة الاستنفار التي تفرضها حرب إيران وتداعياتها على الملاحة الدولية.

