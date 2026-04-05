أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عقد مؤتمر صحفي غدا الإثنين في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بمشاركة قيادات عسكرية في "المكتب البيضاوي"، للكشف عن تفاصيل عملية إنقاذ لأحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية من داخل الأراضي الإيرانية.



بطل في "قلب الخطر"



كشف ترامب، في تدوينة عبر "تروث سوشيال"، عن تفاصيل جديدة حول الجندي الذي تم إنقاذه، واصفا إياه بـ "الشجاع الحقيقي" رغم كونه "مصابا بجروح خطيرة"، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت من مناطق وعرة "في عمق الجبال الإيرانية".



مطاردة إيرانية مكثفة



أوضح الرئيس ترامب، مدى حساسية وخطورة المهمة، قائلا: "كان الجيش الإيراني يبحث بجدية وبأعداد كبيرة، وكانوا يقتربون بشدة من موقعه"، في إشارة إلى أن الصدام كان وشيكا قبل نجاح القوات الأمريكية في سحب الجندي المصاب.



جدول رئاسي مزدحم



على الرغم من خلو جدول أعمال ترامب من الفعاليات العامة اليوم الأحد، إلا أنه من المقرر أن يظهر صباح غد الإثنين في البيت الأبيض للمشاركة في الاحتفال التقليدي "بدحرجة بيض عيد الفصح"، قبل أن يتفرغ للمؤتمر الصحفي العسكري المنتظر، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



من جهة أخرى، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا مباشرا وشديد اللهجة إلى إيران عبر منصته "تروث سوشيال"، متوعدا بضربات تستهدف البنية التحتية الأساسية في البلاد، في تصعيد خطير وغير مسبوق.