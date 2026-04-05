ترامب: الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا

كتب : مصراوي

06:24 ص 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

أضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

وتابع: "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا"، مضيفا أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران، مشيرا إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

ولفت أكسيوس إلى أنه تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك، وقد شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.

وأكد الموقع الامريكي أن الرئيس دونالد ترامب وكبار أعضاء فريقه تابعوا عملية الإنقاذ من غرفة العمليات في البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.

