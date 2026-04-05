رئيس برلمان إيران: طهران لا تٌشكل تهديدًا للمنطقة وتمد يد الصداقة للجيران والأمم الإسلامية

كتب : مصراوي

01:17 ص 05/04/2026

محمد باقر قاليباف

وكالات

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تهديدا للمنطقة، مشددا على أن طهران مدت دائما يد الصداقة والأخوة للجيران والأمم الإسلامية الأخرى.

قال قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "هذه الرسالة موجهة إلى الدول الإسلامية في المنطقة وقد كُتبت في الأسبوع الخامس من حرب رمضان، حرب لم تخترها أو تبدأها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنها اليوم أصبحت رمزا لصمود أحرار العالم والساعين للاستقلال والمعارضين للهيمنة".

وأضاف قاليباف، أن الحرب التي تشهدها المنطقة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني، ليس فقط ضد إيراننا العزيزة، بل أيضا ضد أمن المنطقة وفكرة الوحدة والأخوة الإسلامية، مشددا على أن تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والعالم الإسلامي كان دائماً في مقدمة أولويات طهران.

يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

وتتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج للأزمة، فيما تصر طهران على أنها لم تبدأ الحرب، وتطالب بوقف العدوان ورفع العقوبات كشرط لإنهاء النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

