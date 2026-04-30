بعد تعثر المفاوضات.. مسؤول أمريكي: البنتاجون سيطلع ترامب على الخيارات العسكرية ضد إيران

كتب : وكالات

06:20 م 30/04/2026

إيران وامريكا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن قادة الجيش الأمريكي سيطلعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، على الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران بعد تعثر المفاوضات بين البلدين.

وقال المسؤول الأمريكي، إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين سيشاركان في الإحاطة التي ستقدم للرئيس ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، رفض المقترح الإيراني الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، مقابل تأجيل المفاوضات النووية.

ووجّه ترامب، بالاستعداد لحصار بحري طويل على إيران، إذ أعقب هذا القرار رفض واشنطن القاطع لمقترح إيراني يقضي بفتح مضيق هرمز مقابل تجميد الملف النووي، ليدشن ترامب مرحلة جديدة من "حرب الاستنزاف الاقتصادي" التي يراها أكثر فعالية من القصف العسكري وأقل مخاطرة من التراجع، في خطوة تعكس إصرار البيت الأبيض على انتزاع تنازلات نووية شاملة.

ونقلت وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن ترامب، أصدر تعليمات واضحة لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري مُمتد وطول ضد إيران في محاولة "عالية المخاطر" لانتزاع تنازلات نووية ترفضها طهران تاريخيا.

فيديو قد يعجبك



قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك
الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)