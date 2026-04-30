نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن قادة الجيش الأمريكي سيطلعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، على الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران بعد تعثر المفاوضات بين البلدين.

وقال المسؤول الأمريكي، إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين سيشاركان في الإحاطة التي ستقدم للرئيس ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، رفض المقترح الإيراني الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، مقابل تأجيل المفاوضات النووية.

ووجّه ترامب، بالاستعداد لحصار بحري طويل على إيران، إذ أعقب هذا القرار رفض واشنطن القاطع لمقترح إيراني يقضي بفتح مضيق هرمز مقابل تجميد الملف النووي، ليدشن ترامب مرحلة جديدة من "حرب الاستنزاف الاقتصادي" التي يراها أكثر فعالية من القصف العسكري وأقل مخاطرة من التراجع، في خطوة تعكس إصرار البيت الأبيض على انتزاع تنازلات نووية شاملة.

ونقلت وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن ترامب، أصدر تعليمات واضحة لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري مُمتد وطول ضد إيران في محاولة "عالية المخاطر" لانتزاع تنازلات نووية ترفضها طهران تاريخيا.

