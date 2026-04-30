أصدر الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بتعيين المهندس أشرف عطا مستشارًا فنيًا للرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار دعم الجهاز بالكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة داخل قطاع الكهرباء.

ويُعد المهندس أشرف عطا من القيادات البارزة في مجال التشغيل وشبكات توزيع الكهرباء، حيث شغل منصب رئيس قطاعات التشغيل السابق بشركة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ويمتلك خبرات واسعة في إدارة منظومة التشغيل ومتابعة استقرار الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

تعزيز آليات المتابعة الفنية والرقابية

وأكدت مصادر لـ"مصراوى"، أن القرار يأتي ضمن توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في دعم الجهاز التنظيمي، بما يسهم في تعزيز آليات المتابعة الفنية والرقابية، ودعم خطط تطوير أداء شركات توزيع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الفترة الماضية مساهمات واضحة للمهندس أشرف عطا في ملفات التشغيل ورفع كفاءة الأداء الفني، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأحمال واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة في نطاق محافظات الصعيد التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ومن المتوقع أن يسهم المنصب الجديد في نقل الخبرات الميدانية والفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يدعم خطط تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وحماية حقوق المشتركين، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة