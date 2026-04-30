توعد قائد البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن الأعداء سيشاهدون قريبا جدا سلاحا يخشونه كثيرا، مشيرا إلى أن هذا السلاح يتمركز على مقربة شديدة منهم.

قال قائد البحرية الإيرانية في حديث مع التلفزيون الإيراني، إن الأعداء سيرون قريبا جدا سلاحا من جانبنا يثير لديهم ذعرا كبيرا، وهو موجود على مقربة شديدة منهم، مضيفا: "آمل ألا يصابوا بسكتة قلبية بعد الكشف عن السلاح".

وأوضح أن القوات الأمريكية اقتربت خلال الحرب من مياه إيران عبر البحر، وتعرضت لهجمات من منصات صاروخية على الوحدات البحرية، قائلا: "إن القوة البحرية للجيش الإيراني نفذت 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتمكن لفترة من تشغيل طائراتها أو تنفيذ عمليات جوية من على متنها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اضطرت لاحقا إلى إجراء أعمال صيانة وإضافة عدد أكبر من المدمرات.

وأكد أن إيران أغلقت مضيق هرمز من جهة بحر العرب، محذرا من أن قواته ستنفذ إجراء عملياتيا سريعا في حال تقدم الأعداء أكثر.

وأضاف أن العدو كان يعتقد أنه سيتمكن من تحقيق نتيجة في الحرب ضد إيران خلال فترة قصيرة جدا، ربما بين 3 أيام وأسبوع، مشيرا إلى أن هذا التصور تحول إلى مادة للسخرية في الجامعات العسكرية.

ووجه المسؤول العسكري الإيراني اتهامات للولايات المتحدة بالتحول من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن، مشيرا إلى أنها تحتجز طواقم السفن وذويهم.

وشدد على أن إيران دولة ذات ثقل بحري راسخ، لافتا إلى أن 3 ممرات مائية استراتيجية رئيسية تقع في نطاق نفوذها، في مقدمتها مضيق هرمز.

في السياق ذاته، كشف مصدر أمني إيراني رفيع المستوى، أن القرصنة البحرية الأمريكية تحت مسمى الحصار البحري ستواجَه قريبا بـ"إجراء عسكري عملي وغير مسبوق".

وأوضح المصدر، أن القوات المسلحة العاملة تحت قيادة مقر خاتم الأنبياء، ترى أن للصبر حدودا، وأن ردا مؤلما بات ضروريا إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني حول مضيق هرمز.

وأكد أن ضبط النفس الذي أبدته القوات المسلحة الإيرانية كان يهدف إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة، والسماح للولايات المتحدة بالاطلاع على شروط إيران لإنهاء الحرب بشكل دائم وقبولها.

وقال إن هذا التوقف كان يهدف إلى منح الرئيس ترامب فرصة لإخراج الولايات المتحدة من المأزق الحالي الذي تجد نفسها فيه.

وحذر من أنه إذا استمر التعنت وبقيت الأوهام الأمريكية فإن العدو يجب أن يتوقع قريبا نوعا مختلفا من الرد على الحصار البحري المستمر، الذي يشبه أعمال قطاع الطرق البحرية، وفقا لروسيا اليوم.