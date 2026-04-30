إعلان

شهباز شريف: الحرب الأمريكية الإيرانية تؤثر على نمو باكستان

كتب : مصراوي

12:23 ص 30/04/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إن الحرب في الشرق الأوسط أثرت سلبا على نمو باكستان، حيث ارتفعت فاتورة النفط إلى 800 مليون دولار أسبوعيا.

وأشار رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الاتحادي في إسلام آباد، إلى أن باكستان تسير بخطى ثابتة نحو النمو بعد تحقيق استقرار اقتصادي شامل، إلا أن الحرب الأمريكية الإيرانية أثرت على الجهود الجماعية المبذولة خلال العامين الماضيين، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وأوضح أن أسعار النفط الخام تشهد ارتفاعا متجددا، قائلا: "علينا تحديد الأسعار الجديدة بحلول يوم الجمعة المقبل. إذ يمثل الوضع الحالي للسوق العالمية تحديا كبيرا. ومع ذلك، وبفضل التخطيط الاستراتيجي والجهود المشتركة، بذلنا جهودا حثيثة لإدارة هذا الوضع بفعالية أكبر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

