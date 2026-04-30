رام الله (أ ش أ)

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، مُشيرًا إلى استمرار القوات الإسرائيلية في العمل ضد تهديد حزب الله.

وقال زامير، في تصريحات أوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، خلال زيارته إلي بلدة تايبة في جنوب لبنان حيث تتمركز القوات الإسرائيلية:"إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع هجمات حزب الله"، مُضيفًا أن إسرائيل لن تغادر منطقتها الأمنية الجديدة حتى يتم التخلص من جميع التهديدات التي تواجه المجتمعات الإسرائيلية في الشمال.

وأشار إلي أن المهمة الموكلة للجيش الإسرائيلي من جانب السلطات السياسية تتمثل في البقاء على امتداد الخط مع لبنان لمنع إطلاق النار المباشر على المجتمعات الإسرائيلية في الشمال، "ولقد حققنا هذا بالفعل وقد يُطلب منا البقاء على هذا الخط"، بحسب قوله.

وشدد أيضًا على مواصلة القتال من أجل تعزيز إنجازات العملية العسكرية وحماية القوات الإسرائيلية في لبنان، مُضيفًا: "أننا في هذه المرحلة لن نتقدم إلى ما بعد الخط، ولكننا سنواصل العمل وإزالة التهديدات بحرية".