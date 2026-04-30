إعلان

إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان حتى نتخلص من حزب الله

كتب : مصراوي

12:26 ص 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رام الله (أ ش أ)

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، مُشيرًا إلى استمرار القوات الإسرائيلية في العمل ضد تهديد حزب الله.

وقال زامير، في تصريحات أوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، خلال زيارته إلي بلدة تايبة في جنوب لبنان حيث تتمركز القوات الإسرائيلية:"إن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون مع هجمات حزب الله"، مُضيفًا أن إسرائيل لن تغادر منطقتها الأمنية الجديدة حتى يتم التخلص من جميع التهديدات التي تواجه المجتمعات الإسرائيلية في الشمال.

وأشار إلي أن المهمة الموكلة للجيش الإسرائيلي من جانب السلطات السياسية تتمثل في البقاء على امتداد الخط مع لبنان لمنع إطلاق النار المباشر على المجتمعات الإسرائيلية في الشمال، "ولقد حققنا هذا بالفعل وقد يُطلب منا البقاء على هذا الخط"، بحسب قوله.

وشدد أيضًا على مواصلة القتال من أجل تعزيز إنجازات العملية العسكرية وحماية القوات الإسرائيلية في لبنان، مُضيفًا: "أننا في هذه المرحلة لن نتقدم إلى ما بعد الخط، ولكننا سنواصل العمل وإزالة التهديدات بحرية".

هذا المحتوى من

Asha

إيال زامير قصف لبنان لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
أخبار المحافظات

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
زووم

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"