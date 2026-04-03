إعلان

ترامب يهدد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران

كتب : وكالات

10:04 ص 03/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نبرة تهديداته تجاه طهران، مؤكداً أن القوات الأمريكية "لم تبدأ بعد" بتدمير ما تبقى من أهداف في إيران.

وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال، أشاد ترامب بقدرات الجيش الأمريكي واصفاً إياه بـ"الأعظم والأقوى في العالم"، ومعلناً أن الأهداف التالية ستشمل الجسور، تليها محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه التهديدات في أعقاب غارة جوية استهدفت جسراً قيد الإنشاء في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

وأضاف ترامب في منشوره أن على "القيادة الجديدة للنظام" أن تدرك ما يجب القيام به، مشدداً على ضرورة حدوث ذلك "بسرعة"، في إشارة إلى الضغط على الجانب الإيراني لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب حرب إيران الحرب على إيران الجيش الأمريكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

