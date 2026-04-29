أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه "لن يُبرم" أي اتفاق مع إيران ما لم يتضمن التزاما كاملا ونهائيا بعدم امتلاك أسلحة نووية.

شروط حازمة للاتفاق النووي

شدد ترامب، على أن هذا الشرط يُمثّل "حجر الزاوية" في السياسة الأمريكية تجاه طهران، مشيرا إلى أن الإيرانيين قطعوا "شوطا طويلا" في المسار الحالي، لكن التساؤل القائم الآن يتركز حول مدى استعدادهم لاتخاذ الخطوات الكافية والنهائية التي تُلبي المطالب الأمريكية وتضمن تجريدهم من أي طموحات عسكرية نووية.

مفاوضات هاتفية ودعوة للاستسلام

كشف الرئيس الأمريكي، عن وجود قنوات اتصال جارية مع الجانب الإيراني عبر الهاتف، موضحا أنه يُفضّل دائما خيار "المفاوضات المباشرة" للوصول إلى حلول حاسمة.

ورغم إشارته إلى استمرار هذه المحادثات، إلا أن ترامب استخدم لغة "شديدة الصرامة" بمطالبته إيران بالاستسلام كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة.

واعتبر دونالد ترامب، أن الضغوط الحالية تضع النظام الإيراني أمام "خيارات محدودة"، مؤكدا أن واشنطن لن تتراجع عن موقفها حتى تخضع طهران لكافة الشروط التي تضمن أمن المنطقة واستقرارها.

تغيير نمط التفاوض التقليدي

أوضح الرئيس دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن الإدارة الأمريكية اعتمدت "نهجا جديدا" في إدارة التواصل مع طهران يبتعد عن البيروقراطية والمراسم الطويلة.

وقال ترامب، إن واشنطن لم تعد ترسل وفودا تفاوضية في رحلات جوية تستغرق 18 ساعة في كل مرة ترغب فيها بالاطلاع على ورقة أو مقترح من الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب القديم "لم يعد مجديا" في ظل الإدارة الحالية التي تسعى للحصول على نتائج فورية ومباشرة بعيدا عن إضاعة الوقت في إجراءات دبلوماسية مطولة لا تُسفر عن تقدم حقيقي.

ترامب يرفض المقترح الإيراني الأخير

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الرئيس دونالد ترامب، رفض المقترح الإيراني الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران، مقابل تأجيل المفاوضات النووية.