لندن (أب)

طردت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو مؤخرا لمسؤول بريطاني وحملة التشهير التي تلت ذلك.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إنها استدعت السفير الروسي إلى مقرها في لندن لإبلاغه بـ "الإجراء المتبادل". وتعكس هذه التحركات المتبادلة التوترات المتصاعدة بين موسكو والغرب.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "هذا السلوك غير مقبول تماما، ولن نتسامح مع مضايقة أو ترهيب طاقمنا الدبلوماسي".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طردت روسيا الشهر الماضي دبلوماسيا بريطانيا بسبب اتهامات بالتجسس رفضتها المملكة المتحدة ووصفته بأنها "هراء مطلق".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو وكالة الأمن الداخلي ومكافحة التجسس الرئيسية في روسيا والمعروف اختصارا بـ"إف إس بي"، إن الدبلوماسي البريطاني سعى لجمع "معلومات حساسة" حول الاقتصاد الروسي في "اجتماعات غير رسمية" مع خبراء روس. وصدر أمر للدبلوماسي بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

وتبادلت روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عمليات طرد للدبلوماسيين منذ أن بدأ الكرملين غزوه الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى وصول العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.