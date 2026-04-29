أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن "إحباطه الشديد" من موقف حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لعدم تلبيتهم دعوته للمساعدة في الحرب الجارية ضد إيران

عتاب أمريكي لحلفاء الناتو

أكد ترامب، أن واشنطن كانت تتوقع "دعما مباشرا" من شركائها الاستراتيجيين في هذه المواجهة، إلا أن استجابة الحلفاء لم تكن على مستوى التوقعات الأمريكية، مما دفعه للتعبير عن "خيبة أمله" تجاه غياب التضامن العسكري المطلوب في هذا الصراع.

انتقاد صريح للموقف البريطاني

خص الرئيس الأمريكي، بريطانيا بانتقادات مباشرة، مشيرا إلى أنها لم تقدُّم المساعدة اللازمة للولايات المتحدة في حربها ضد إيران.

وكشف ترامب، عن تفاصيل حوار جرى بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث عرض الأخير تقديم المساعدة البريطانية بعد انتهاء الحرب، وهو ما رفضه الرئيس الأمريكي جملة وتفصيلا.

وأوضح دونالد ترامب، أنه أبلغ ستارمر صراحة بأن واشنطن لن تكون بحاجة إلى أي مساعدة بريطانية بمجرد وضعت الحرب أوزارها، معتبرا الموقف البريطاني "متأخرا وغير فعال" في وقت الأزمة الحقيقي.

ويأتي هذا الانتقاد الحاد من الرئيس الأمريكي ترامب، ليعكس حالة الإحباط المتزايدة في واشنطن من حلفائها في الناتو، خاصة بريطانيا، التي اعتبرها "متأخرة" في تقديم الدعم العسكري خلال الحرب الجارية ضد إيران.