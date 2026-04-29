بعد أسبوع من الانتظار.. ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:38 م 29/04/2026

ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج، مؤكدة أن السفينة تتجه حاليًا نحو اليابان وعلى متنها ثلاثة مواطنين يابانيين ضمن الطاقم.

وأوضح البيان أن طوكيو ستواصل دعوة إيران إلى ضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن، بما في ذلك السفن اليابانية، دون الكشف عن الشركة المالكة للناقلة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء كيودو بأن ناقلة النفط "إيديميتسو مارو"، التي ترفع علم بنما وتديرها شركة تابعة لـإيديميتسو كوسان، تمكنت من عبور المضيق بعد حصولها على إذن من السلطات الإيرانية، وذلك عقب بقائها أكثر من أسبوع قبالة سواحل أبوظبي.

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية، وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، التي يمر معظمها عبر هذا الممر، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تقلب أسعار النفط عالميًا.

