رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون كان من شأنه إلزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحصار المفروض على كوبا، ما لم يحصل على موافقة الكونجرس.

وصوت المجلس بأغلبية 51 صوتا مقابل 47 لإسقاط مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما جادل الجمهوريون الذي يهيمنون على المجلس بأن التشريع غير منضبط إجرائيا نظرا لعدم انخراط الولايات المتحدة في أعمال عدائية مباشرة مع الجزيرة الكاريبية في الوقت الراهن.

ويظهر هذا التصويت كيف يواصل الجمهوريون دعم الرئيس دونالد ترامب بينما هو يتخذ إجراءات أحادية لفرض القوة الأمريكية في ملفات إقليمية ساخنة بما في ذلك فنزويلا وإيران وكوبا.

ودفع الديمقراطيون مرارا لإجراء تصويتات تشريعية تهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على نشر القوة العسكرية في تلك النزاعات، لكن أيا منها لم ينجح.

ويعد تصويت الثلاثاء، هو الأول المتعلق بكوبا، وكان من شأنه أن يلزم ترامب الذي هدد بالحصول على موافقة الكونجرس قبل شن أي هجمات على الجزيرة.

وشهد التصويت خروجا محدودا عن الخط الحزبي؛ إذ كان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت لإسقاط القرار، بينما انضم الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول إلى الجانب الديمقراطي في تأييد تقييد الصلاحيات الرئاسية.

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الجزيرة الكاريبية أزمة خانقة في مجال الطاقة منذ يناير الماضي بعد توقف توريدات النفط من فنزويلا في أعقاب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسيطرة واشنطن على مبيعات النفط الفنزويلية.

كان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إدارته قد تتجه إلى كوبا بعد الانتهاء من الملف الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.