ترامب يُحيي ذكرى الاستقلال الأمريكي في خطاب استقبال ملك بريطانيا

كتب : وكالات

06:26 م 28/04/2026 تعديل في 06:26 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة ترحيبية بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أشاد خلالها بتاريخ العلاقات الطويل بين البلدين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمته، إن الأمر قد يبدو مفارقة أن تكرّم الولايات المتحدة الملك البريطاني في وقت تحتفل فيه باستقلالها عن بريطانيا.

وأضاف ترامب: "في الواقع، لا يمكن أن يكون هناك تكريم أكثر ملاءمة. فقبل أن يكون للأمريكيين دولة أو دستور، كان لدينا أولًا ثقافة وشخصية وعقيدة، قبل أن نعلن استقلالنا".

وتابع: "كان الأمريكيون يحملون في داخلهم أندر الصفات، وهي الشجاعة الأخلاقية، وقد جاءت من مملكة صغيرة لكنها قوية عبر البحر، وذلك على مدى ما يقرب من قرنين قبل الثورة".

كما قال إن هذه الأرض "استوطنها وشكّلها رجال ونساء حملوا في أرواحهم دماء وروحًا نبيلة بريطانية، في قارة برية غير مروّضة"، مضيفًا أنهم "أطلقوا العنان للحب الإنجليزي القديم للحرية، ولإحساس بريطانيا العظمى المميز بالمجد والقدر والفخر".

دونالد ترامب ملك بريطانيا استقلال أمريكا

رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري
