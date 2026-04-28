إعلان

الجيش المكسيكي يُوجه ضربة لأحد أعنف التنظيمات الإرهابية

كتب : وكالات

07:58 ص 28/04/2026

القبض على أودياس فلوريس سيلفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، أحد أعنف التنظيمات الإجرامية في المكسيك ضربة جديدة باعتقال الجيش أحد أبرز قادته، بعد شهرين من مقتل زعيم الكارتل.

وأُلقي القبض على أودياس فلوريس سيلفا، المعروف بلقب "إل خاردينيرو" البستاني، والذي كان ينظر إليه كخليفة محتمل للزعيم الراحل، أمس الاثنين.

فيما كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقال مسؤولون مكسيكيون، إن القائد الإقليمي للكارتل اعتقل أثناء اختبائه في خندق على جانب الطريق قرب منطقة "إل ميرادور" في ولاية ناياريت، دون وقوع قتلى أو إصابات خلال العملية.

وكان فلوريس سيلفا يعد خليفة محتملا لنيميسيو أوسيجويرا سيرفانتيس، المعروف بلقب "إل مينتشو"، الذي قُتل في عملية عسكرية كبيرة في فبراير.

وأدى مقتله إلى موجة عنف واسعة من قبل عناصر الكارتل، شملت هجمات على شركات وإحراق مركبات وإغلاق طرق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بينهم 25 عنصرا من الحرس الوطني، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أودياس فلوريس سيلفا الجيش المكسيكي التنظيمات الإرهابية المكسيك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
أخبار مصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
vivo تعلن عن هاتفها الجديد في عالم الأندرويد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
أجهزة متنوعة

vivo تعلن عن هاتفها الجديد في عالم الأندرويد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان