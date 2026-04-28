أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط 4 شهداء بينهم امرأة، و51 جريحا بينهم أطفال، جراء غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي الإثنين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للحرب إلى 2521 شهيدا و7804 جرحى، في ظل استمرار القصف وعمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وطال القصف الإسرائيلي مناطق النبي شيت والشعرة والصوانية ومجدل سلم والقليلة في بعلبك لأول مرة منذ بدء الهدنة المؤقتة.

وشهد جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة بينها الغندورية، زوطر الشرقية، مجدل سلم، برعشيت، يحمر الشقيف، حاريص، والكفور، بالإضافة إلى عمليات تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية في بنت جبيل ويارون وعيترون.

وتخلل التصعيد تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة في مناطق حدودية، وسط عمليات إنقاذ لمدنيين من تحت الأنقاض بعد انهيار مبان متضررة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات ميدانية ضد حزب الله، قال إنها أسفرت عن تصفية مسلحين والعثور على مخازن أسلحة، بينها صواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة مفخخة، وفقا لروسيا اليوم.