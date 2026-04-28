وصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الإجراءات الأمريكية في إطار الحصار البحري بأنها "قرصنة"، مطالبا برفع الحصار كشرط مسبق لأي مفاوضات جديدة.

قال إيرواني: "فرضت الولايات المتحدة ما يسمى بالحصار البحري وتقوم بأعمال غير قانونية، بما في ذلك الاستيلاء على السفن التجارية الإيرانية في المياه الدولية واحتجاز أطقمها - وهي أعمال تمثل قرصنة وأخذ رهائن".

وأضاف الممثل الدائم الإيراني: "تتصرف الولايات المتحدة كقراصنة وإرهابيين، مستهدفة السفن التجارية من خلال الإكراه والترهيب، وترويع أطقمها، والاستيلاء غير القانوني على السفن، واحتجاز أفراد الطاقم".

وأشار إيرواني إلى أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الأمن البحري في منطقة الخليج وبحر عمان.

جاءت تصريحات إيرواني بعد أيام من احتجاز القوات البحرية الأمريكية لسفينة الشحن الإيرانية "توسكا" Toska في بحر عمان يوم 19 أبريل.

وذكرت إيران، أن السفينة كانت تحمل شحنة من المعدات الطبية الحيوية، بما في ذلك مستلزمات غسيل الكلى، مما يضع حياة مرضى الفشل الكلوي في خطر.

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في بيان لاحق: "إن الهجوم والاستيلاء غير القانوني على السفينة التجارية الإيرانية توسكا، واحتجاز طاقمها كرهائن، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق الإنسان".

من جانبه، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية، قائلا إن السفينة كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية وإن البحرية الأمريكية أوقفتها بعد أن رفضت الامتثال للتحذيرات، وتم تعطيلها بضرب محركها.

وشدد إيرواني على أن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل بوساطة باكستان، مؤكدا أن رفع الحصار هو شرط لاستئناف المفاوضات.

وتابع: "إذا كانت واشنطن تسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي، فنحن مستعدون وإذا أرادوا الدخول في حرب، فإن إيران مستعدة أيضا لذلك".

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، اتهم إيرواني الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب عدوانية واسعة النطاق غير مبررة ضد إيران منذ 28 فبراير، محملا الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل للملاحة البحرية في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز.

وقال: "إن المسؤولية عن أي تعطيل أو عرقلة أو تدخل آخر في النقل البحري في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز تقع مباشرة على عاتق المعتدين، الولايات المتحدة وداعميها، الذين تسببت أعمالهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في تصعيد التوترات وتعريض السلامة البحرية وحرية الملاحة للخطر".

واختتم بالقول: إن إيران، كدولة ساحلية على مضيق هرمز، اتخذت إجراءات ضرورية وعملية لضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام الممر المائي لأغراض عسكرية عدائية، وفقا لروسيا اليوم.