أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أعضاء مجلس إدارة مستقل يشرف على مؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن أعضاء المجلس الوطني للعلوم تلقوا رسالة بريد إلكتروني الجمعة الجمعة مرسلة من المكتب الرئاسي لشؤون الموظفين "نيابة عن الرئيس دونالد ترامب" تفيد بأن مناصبهم "تم إنهاؤها بأثر فوري".

وقال عضو مجلس الإدارة المقال كيفان ستاسون في رسالة بالبريد الإلكتروني، "لم أتفاجأ تماماً، لكي أكون صادقاً".

وأضاف ستاسون، الذي يعمل في جامعة فاندربيلت، أن القرار كان "مخيباً للآمال للغاية".

ويذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني للعلوم في عام 1950 لتقديم المشورة للرئيس والكونجرس بشأن سياسة العلوم والهندسة، والموافقة على جوائز التمويل الكبرى وتوجيه مستقبل مؤسسة العلوم الوطنية.