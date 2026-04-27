رغم انتقادها الحصار البحري.. بريطانيا: مستعدون للعمل مع أمريكا لإعادة فتح "هرمز"

كتب : محمد جعفر

08:12 م 27/04/2026

مضيق هرمز

قال ستيفن دوتي، نائب وزير الخارجية البريطاني، إنه بالرغم من أن بلاده لا تدعم الحصار الأمريكي، فإنها تدعم العمل مع الولايات المتحدة وغيرها لإعادة فتح مضيق هرمز حيث قال إن إيران تحتجز "بقية العالم كرهينة".

وأشار إلى أن حركة الملاحة البحرية يجب أن تتدفق بأمان ودون عوائق عبر المضيق، "وهذا يشمل عدم فرض رسوم، وعدم وجود مخاطر أمنية، وبالطبع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة".

قال دوتي لمجموعة من مراسلي الأمم المتحدة قبل اجتماع مجلس الأمن يوم الاثنين بشأن سلامة الملاحة في الممر المائي الحرج، الذي يمر عبره منه حوالي 20٪ من النفط الخام في العالم، إن الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية.

وقال إن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار أمران بالغا الأهمية أيضاً، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لإيران بإغلاق المضيق، ومهاجمة جيرانها في الخليج والبنية التحتية المدنية، وتطوير أسلحة نووية.

