وأكد افتخار، خلال كلمته في جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، اليوم الإثنين، أن اضطرابات المرور البحري لها تداعيات على اقتصاد العالم وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب باكستان بالأمم المتحدة، أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، فلا شك أن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً.

وأشار المندوب الباكستاني، إلى أنه، كحال العديد من الدول النامية في المنطقة وخارجها، تشعر باكستان بالقلق وتتأثر بإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح مندوب باكستان بالأمم المتحدة، أن بلاده قادت جهوداً دبلوماسية لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار