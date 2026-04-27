إعلان

تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب مع بوتين؟

كتب : مصطفى الشاعر

12:32 م 27/04/2026

عباس عراقجي و بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية اليوم الإثنين، تمهيدا لإجراء مباحثات مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تركز الزيارة وفقا لتصريحات السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي على "تنسيق التفاعلات المشتركة والدفع بالبرامج التعاونية على المستويين الإقليمي والدولي".

شراكة استراتيجية وتحديات نووية

تأتي هذه اللقاءات في ظل علاقة تحالف تاريخية تجمع طهران وموسكو حيث تُعد روسيا "حليفا دبلوماسيا حاسما" لإيران خلال مواجهاتها مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قدّم "الكرملين" عرضا سابقا لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران وتخزينه أو إعادة معالجته على الأراضي الروسية وهو المقترح الذي تُشير التقارير إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

معاهدة التعاون والحدود الدفاعية

على صعيد التعاون الثنائي، عزز البلدان شراكتهما بتوقيع معاهدة مدتها 20 عاما في يناير من عام 2025 شملت المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وبينما تصف موسكو الضربات الأمريكية على إيران بأنها "عدوان غير مبرر" إلا أن الاتفاق الموقع بين الطرفين لم يصل إلى مستوى معاهدة الدفاع المشترك.

دعم روسي لجهود الوساطة

وفي إطار المساعي الدبلوماسية لتهدئة التوترات أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الباكستاني عن تقديره الكبير لجهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في هذه الجهود بما يخدم استقرار المنطقة وتخفيف حدة الصراع.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
أخبار مصر

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
قرارات مجلس الوزراء لغلق المحلات.. موعد غلق المقاهي اليوم الاثنين 27 أبريل
أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء لغلق المحلات.. موعد غلق المقاهي اليوم الاثنين 27 أبريل
هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟
رياضة محلية

هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء