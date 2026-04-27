وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية اليوم الإثنين، تمهيدا لإجراء مباحثات مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تركز الزيارة وفقا لتصريحات السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي على "تنسيق التفاعلات المشتركة والدفع بالبرامج التعاونية على المستويين الإقليمي والدولي".

شراكة استراتيجية وتحديات نووية

تأتي هذه اللقاءات في ظل علاقة تحالف تاريخية تجمع طهران وموسكو حيث تُعد روسيا "حليفا دبلوماسيا حاسما" لإيران خلال مواجهاتها مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قدّم "الكرملين" عرضا سابقا لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران وتخزينه أو إعادة معالجته على الأراضي الروسية وهو المقترح الذي تُشير التقارير إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

معاهدة التعاون والحدود الدفاعية

على صعيد التعاون الثنائي، عزز البلدان شراكتهما بتوقيع معاهدة مدتها 20 عاما في يناير من عام 2025 شملت المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية وبينما تصف موسكو الضربات الأمريكية على إيران بأنها "عدوان غير مبرر" إلا أن الاتفاق الموقع بين الطرفين لم يصل إلى مستوى معاهدة الدفاع المشترك.

دعم روسي لجهود الوساطة

وفي إطار المساعي الدبلوماسية لتهدئة التوترات أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الباكستاني عن تقديره الكبير لجهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا استعداد موسكو للمساهمة في هذه الجهود بما يخدم استقرار المنطقة وتخفيف حدة الصراع.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.