رغم الحصار الأمريكي.. استمرار عبور السفن عبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن حديثة استمرار عبور السفن عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، حيث سلكت معظمها مسارًا حددته السلطات الإيرانية، فيما قامت نحو نصف هذه السفن بتحميل بضائعها من الموانئ الإيرانية، في ظل تحدٍ واضح للحصار الأمريكي المفروض على حركة الشحن المرتبطة بإيران.

وجاء ذلك رغم تنفيذ الولايات المتحدة عمليات اعتراض لسفن إيرانية خارج المضيق، دون تأكيد ما إذا كانت السفن المغادرة من إيران قد تعرضت للاعتراض.

ورصدت شركة "كيبلر" المتخصصة في الاستخبارات البحرية عبور 17 سفينة بين يومي الجمعة والأحد، من بينها 4 ناقلات نفط ضخمة محملة، حيث انطلقت ناقلتان من موانئ إيرانية، بينما غادرت الأخريان من الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لبيانات الشركة، كانت أكبر هذه السفن "جياولونغ" المملوكة لليونان، والتي غادرت الإمارات يوم الجمعة ووصلت إلى ميناء سكة في الهند يوم الاثنين.

وسجلت حركة المرور في مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين نحو 5 % فقط من متوسطها اليومي قبل اندلاع الحرب، ما أدى إلى نقص في المنتجات المكررة، خاصة في الأسواق الآسيوية.

وأكدت إيران أنها ستواصل السيطرة على المضيق، في حين أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية اعتبارًا من 13 أبريل، ومنذ ذلك الحين صعد الجيش الأمريكي على متن سفينتين على الأقل، مشيرًا إلى اعتراض 38 سفينة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران قد تضطر قريبًا إلى وقف إنتاج النفط الخام نتيجة نقص مرافق التخزين ووسائل التصدير، وهو ما نفته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية التي أكدت عدم وجود أزمة في التخزين.