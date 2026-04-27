رويترز: تعطل إمدادات الإلكترونيات بسبب الحرب في إيران

سبب النزاع في الشرق الأوسط في تعطيل إمدادات مواد خام أساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار لوحات الدوائر المطبوعة المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت به مصادر ومسؤولون في القطاع.

وقالت المصادر إن هذا التطور يشكل ضغوطًا إضافية على شركات تصنيع الإلكترونيات التي تواجه بالفعل ارتفاعاً في تكاليف رقائق الذاكرة، كما يعكس اتساع تأثير الحرب المرتبطة بإيران على سلاسل الإمداد وقطاعات البلاستيك والطاقة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وفي مطلع أبريل، استهدفت إيران مجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، ما أدى إلى توقف إنتاج مادة عالية النقاء تُعد مكوناً أساسياً في تصنيع صفائح لوحات الدوائر.

وتعد شركة سابك من أبرز المنتجين لهذه المادة عالمياً، إذ توفر نحو 70% من الإمدادات، لكنها لم تتمكن من استئناف الإنتاج حتى الآن، ما أدى إلى نقص حاد في توفر هذه المادة على مستوى العالم، في وقت تأثرت فيه حركة الشحن من وإلى منطقة الخليج بشكل كبير بسبب الحرب.

ومنذ أواخر العام الماضي، شهدت أسعار لوحات الدوائر ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب على الخوادم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تسارع الطلب بشكل كبير منذ مارس مع سعي المصنعين لتأمين المواد الخام وتقليل تأثير ارتفاع التكاليف.

وخلال شهر أبريل وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بشهر مارس، بحسب تقديرات محللين، في وقت أبدى فيه مزودو خدمات الحوسبة استعدادهم لتحمل زيادات إضافية مع توقعات بتفوق الطلب على العرض خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع لوحات الدوائر عالمياً بنسبة 12.5% ليصل إلى نحو 95.8 مليار دولار بحلول عام 2026، وفق تقرير حديث.

وبدأت شركة دايدوك للإلكترونيات في كوريا الجنوبية، التي تضم قائمة عملائها شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، مناقشات مع عملائها بشأن رفع الأسعار، بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين فيها.

وأشار المسؤول إلى أن الأولوية تحولت من التعامل مع العملاء إلى تأمين الإمدادات من الموردين، في ظل ارتفاع فترات انتظار المواد الكيميائية مثل الراتنج إلى 15 أسبوعاً مقارنة بثلاثة أسابيع سابقاً.

كما ساهم نقص مواد أخرى مثل الألياف الزجاجية ورقائق النحاس في زيادة الأسعار، حيث ارتفعت أسعار النحاس بنحو 30% منذ بداية العام، مع تسارع الزيادة خلال مارس.

ويمثل النحاس نحو 60% من إجمالي تكلفة المواد الخام المستخدمة في تصنيع لوحات الدوائر، وفق شركة صينية متخصصة في هذا المجال، التي حذرت من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الأساسية مثل الراتنج والنحاس.

وتصل تكلفة لوحات الدوائر متعددة الطبقات إلى نحو 1394 يواناً للمتر المربع، بينما تبلغ تكلفة النماذج المتقدمة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي نحو 13475 يواناً، وفق البيانات المتاحة.