لبنان: حركة نزوح كثيفةً من منطقة النبطية بعد تهديدات إسرائيلية

كتب : د ب أ

02:55 م 26/04/2026

نزوح سكان النبطية

تشهد منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم الأحد حركة نزوح كثيفةً بعد تهديدات للجيش الإسرائيلي.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أوتوستراد الزهراني صيدا، يشهد حركة نزوح كثيفةً للسيارات من منطقة النبطية التي تمً تهديدها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بعض قرى النبطية.

ولفتت إلى "حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بعد إنذار جديد من جيش العدو إلى سبع بلدات في شمال الليطاني وهي ميفدون وشوكين ويحمر وارنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفر تبنيت".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس السبت أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 24 بجروح من بينهم ثلاثة أطفال.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.

فيديو قد يعجبك



توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
شئون عربية و دولية

بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟