تشهد منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم الأحد حركة نزوح كثيفةً بعد تهديدات للجيش الإسرائيلي.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أوتوستراد الزهراني صيدا، يشهد حركة نزوح كثيفةً للسيارات من منطقة النبطية التي تمً تهديدها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بعض قرى النبطية.

ولفتت إلى "حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بعد إنذار جديد من جيش العدو إلى سبع بلدات في شمال الليطاني وهي ميفدون وشوكين ويحمر وارنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفر تبنيت".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس السبت أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 24 بجروح من بينهم ثلاثة أطفال.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.