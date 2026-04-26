

وكالات

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مسابقات الرماية المدفعية التي أقامها الجيش بمشاركة أطقم الهاون، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

أفادت الوكالة أن كيم أبدى "رضاه الكبير" عن أداء القوات خلال المسابقات، مؤكدا أن المناورات أظهرت القوة التدميرية لقذائف الهاون التابعة لوحدات المشاة الخفيفة، فضلاً عن استعدادها القتالي الشامل للحرب".

ويأتي هذا التفقد في إطار سلسلة من الأنشطة العسكرية التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لتعزيز الجاهزية القتالية للجيش وسط توترات متصاعدة في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لروسيا اليوم.