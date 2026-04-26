محاولة اغتيال ترامب.. تداول صورة لمطلق النار على الرئيس الأمريكي

كتب : وكالات

05:35 ص 26/04/2026 تعديل في 02:54 م

إطلاق النار على ترامب

تداولت حسابات صورة قيل إنها لأول ظهور للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

ولم تؤكد أي جهة أمنية أمريكية حتى الآن صحة الصورة أو هوية الشخص الظاهر فيها، فيما تواصل أجهزة إنفاذ القانون، بما فيها جهاز الخدمة السرية وشرطة العاصمة، تحقيقاتها في الحادث الذي أدى عن إخلاء الحفل وإجلاء الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إن جهات إنفاذ القانون طلبت منه مغادرة المبنى وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بعد حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وأعلن ترامب، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة، من قاعة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض".

وأكد: "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الوزراء، جميعهم بصحة جيدة سنتحدث إليكم بعد نصف ساعة".

وتابع: "تحدثت مع جميع الممثلين المسؤولين عن الفعالية، وسنعيد جدولتها خلال 30 يوما".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا أوليا عبر منصته "تروث سوشيال" عقب حادث إطلاق النار خلال حضورة حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وسط أنباء عن محاولة اغتياله.

وقال ترامب في منشوره: "إن أمسية صعبة شهدتها العاصمة واشنطن"، مشيدا بسرعة استجابة جهاز الخدمة السرية والشرطة.

ووصف ترامب أداء الشرطة وجهاز الخدمة السرية، أنه ممتاز وشجاع، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على المنفذ.

