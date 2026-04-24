ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران وأمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

05:29 م 24/04/2026

إيران وأمريكا وباكستان

يُرتقب أن يعقد الوفد الإيراني مباحثات هامة مع وسطاء باكستانيين اليوم الجمعة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية ومصادر أمريكية لشبكة "سي إن إن"، أن هذه المحادثات لن تشمل لقاءات مباشرة مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث تلعب إسلام آباد دور "قناة الاتصال" بين الطرفين لكسر الجمود الحالي.

تحركات عراقجي المكوكية بين مسقط وموسكو

وفي إطار هذا الحراك الدبلوماسي، من المتوقع أن يُجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محادثات مع الوفد الباكستاني، قبل أن يبدأ جولة خارجية تشمل العاصمة العُمانية مسقط، ومن ثم التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، حيث تهدف هذه الجولة إلى حشد الدعم للموقف الإيراني ومناقشة سُبل خفض التصعيد في المنطقة.

توقعات بجولة ثانية من المفاوضات

من جانبه، يُبدي الجانب الباكستاني "تفاؤلا" بأن تؤدي اجتماعات الجمعة إلى فتح الباب أمام جولة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم هذه التحركات المتسارعة، آثرت كل من واشنطن وطهران "الصمت" حتى الآن، حيث لم يُصدر أي تعليق رسمي علني من الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام باكستانية رسمية، بأن العاصمة إسلام آباد تترقب، الليلة، وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة دبلوماسية حاسمة تهدف إلى إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الباكستانيين؛ حيث تسعى طهران من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التنسيق مع الجانب الباكستاني بصفته "وسيطا رئيسيا" في ملف التهدئة مع أمريكا.

اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا

