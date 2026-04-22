

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال" ومقالا بعنوان "الإيرانيون يعتبرون ترامب ساذجا"، واصفا أحد الصحفيين في هيئة التحرير بـ"الأحمق".

كتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أحد الحمقى في هيئة تحرير الصحيفة، ويدعى إليوت كوفمان، كتب للتو مقال رأي بعنوان: الإيرانيون يعتبرون ترامب ساذجا حقا؟ لمدة 47 عاما، قتلوا شعبنا وكثيرين غيرهم، واستغلوا كل رئيس، باستثنائي أنا وماذا قدمت لهم؟ دولة مدمرة".

وأضاف: "بحريتهم بأكملها في قاع البحر، سلاحهم الجوي انتهى، دفاعاتهم الجوية والرادارات تم القضاء عليها، مختبراتهم النووية ومناطق التخزين دمرت بالكامل في إحدى ليالي يونيو المظلمة على يد قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2، قادتهم قتلوا، بمن فيهم الجنرال قاسم سليماني، العقل المدبر الذي دمّر حياة الكثيرين باستخدام عبواته الناسفة على الطرق".

وأشار إلى أن مضيق هرمز محاصر وتحت سيطرة الولايات المتحدة بالكامل، ولا يسمح لأي سفن بالتوجه إلى الموانئ الإيرانية، ويقال إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميا بسبب ذلك، وبلادهم كارثة اقتصادية بالكاد تصمد.

وأوضح أن باراك أوباما منحهم 1.7 مليار دولار نقدا أخضر، نقلت بطائرة بوينغ 757 إلى قادتهم، إضافة إلى مئات المليارات من الدولارات لمساعدتهم على طريق امتلاك قنبلة نووية، ورؤساء آخرون لم يفعلوا شيئا لوقفهم — وصمة عار على منصب الرئاسة".

واختتم ترامب: "رغم كل ذلك، لدي أحمق في هيئة تحرير وول ستريت جورنال يكتب أنني ساذج، إيران بالتأكيد لا تعتقد ذلك ولا أي شخص آخر، وأظن أن روبرت مردوخ طلب منه كتابة المقال بهذه الطريقة، لأن الصحيفة فقدت طريقها، ولم تعد قراءة ضرورية، بل مجرد صحيفة سياسية فاشلة أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.