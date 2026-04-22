اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، منح جائزة نوبل للسلام لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لإنهائه النزاعات المسلحة في العالم، في تصريح مفاجئ أثار ردود فعل متباينة.

قال لولا خلال زيارة رسمية للبرتغال: "نرى كل يوم تصريحات- ولا أعرف ما إذا كانت مزحة أم لا- من الرئيس ترامب يقول فيها إنه أنهى بالفعل 8 حروب، ومع ذلك لم يحصل بعد على جائزة نوبل للسلام".

وفقا للزعيم البرازيلي، من المهم منح ترامب جائزة نوبل في أقرب وقت حتى لا تكون هناك حروب أكثر.

وأضاف لولا: "عندها سيعيش العالم بسلام، وهدوء"، في إشارة إلى أن تكريم ترامب قد يشجعه على مواصلة جهوده لإنهاء الصراعات.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أصر دونالد ترامب على تقديم نفسه كشخصية قادرة على إنهاء جميع الحروب والصراعات المسلحة الجارية، على الرغم من أنه شن حربا غطت على كل الحروب التي أنهاها بحجمها وتدميرها .

في العام الماضي، شن الرئيس الأمريكي حملة ترويج ذاتي للحصول على جائزة نوبل للسلام بحجة أنه أنهى العديد من الحروب، آلت الجائزة في النهاية إلى الزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، والتي تنازلت عنها خلال زيارة خاصة إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ما هي الحروب الثماني التي يدعي ترامب إنهاءها؟

نسب ترامب إلى نفسه الفضل في عدة مناسبات لإنهاء 8 صراعات في جميع أنحاء العالم، وهي:

- النزاع بين كمبوديا وتايلاند.

- النزاع بين كوسوفو وصربيا علما أن روسيا تعتبر كوسوفو جزءا لا يتجزأ من صربيا.

- النزاع بين الكونغو ورواندا.

- النزاع بين باكستان والهند.

- النزاع بين إسرائيل وإيران.

- النزاع بين مصر وإثيوبيا.

- النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

- النزاع بين إسرائيل وحماس.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على اقتراح لولا، لكن مراقبين يرون أن تصريح الرئيس البرازيلي قد يكون محاولة دبلوماسية لكسب ود الإدارة الأمريكية، أو ربما جاء بنبرة ساخرة في ضوء الجدل حول صحة ادعاءات ترامب، وفقا لروسيا اليوم.