أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر "إكس"، أن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: "في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة".

شدد بيسنت على أن "تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر شرايين الحياة الأساسية التي تدر العائدات على النظام".

تابع: "ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية ممارسة أقصى الضغوط من خلال استراتيجية الغضب الاقتصادي، لتقويض قدرة طهران بشكل ممنهج على توليد الأموال، ونقلها، وإعادتها إلى البلاد".

وأشار إلى أن أي شخص أو سفينة تقوم بتسهيل تدفقات الأموال هذه سواء عبر التجارة أو التمويل السري يعرّض نفسه لخطر الخضوع للعقوبات الأمريكية.

واختتم بيسنت منشوره قائلا: "نواصل تجميد الأموال التي نهبتها القيادة الفاسدة، وذلك نيابة عن الشعب الإيراني".

وتهدف خطة الغضب الاقتصادي إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف أسطول الظل الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.

جاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان بتاريخ 12 أبريل، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".

أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأوضح ترامب، أنه وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك.

ذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال، أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا، وفقا لسكاي نيوز.