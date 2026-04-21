كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون الثلاثاء، عن تفاصيل مقترح ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجديد، والذي يتضمن تخصيص مبالغ ضخمة تتجاوز 30 مليار دولار لاقتناء ذخائر حيوية وصواريخ اعتراضية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تأتي هذه الخطوة لتعويض التراجع الحاد والمقلق في المخزونات الاستراتيجية الذي نتج عن العمليات العسكرية المستمرة ضمن حرب إيران.

تطوير الدفاعات الصاروخية وحرب إيران

وتستهدف الميزانية المقترحة دعم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومنظومات الدفاع الصاروخي "ثاد"، التي واجهت ضغوطا ميدانية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتعمل منظومة "ثاد" بشكل أساسي على اعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، في حين تخصص منظومة "باتريوت" لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات المقاتلة، وهي ركائز أساسية في مواجهة تهديدات حرب إيران وأمريكا.

وأوضح المسؤولون أن المخصصات المالية البالغة 30 مليار دولار تشمل شراء صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ القدرة متوسطة المدى التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في مهامه القتالية.

وتعكس هذه التحركات رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحديث الترسانة التقليدية لمواجهة أي سيناريوهات مستقبلية قد تفرضها حرب إيران.

البنتاجون يطالب بـ3 أضعاف ميزانية تكنولوجيا المسيرات

وتضمن مشروع الميزانية الإجمالي البالغ 1.5 تريليون دولار، والذي قدمه مسؤولو الدفاع يوم الثلاثاء، تخصيص نحو 54 مليار دولار للطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها، وهو ما يمثل زيادة تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق السابق على هذا القطاع.

كما رصد البنتاجون 21 مليار دولار لتطوير أنظمة أسلحة متخصصة في اعتراض وإسقاط مسيرات العدو، نظرا للدور المحوري الذي لعبته هذه المسيرات في ساحات القتال بأوكرانيا وضمن حرب إيران.

وصرح جولز هيرست الثالث، القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع والمراقب المالي، خلال إحاطة صحفية في مقر البنتاجون، بأن "حرب الطائرات بدون طيار تعيد تشكيل ساحة المعركة الحديثة بسرعة".

وأكد هيرست أن هذه الميزانية تعد "أكبر استثمار في مجال الحرب بالطائرات المسيرة وتكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيرة في تاريخ الولايات المتحدة"، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا السلاح في حسم صراع إيران وأمريكا.

