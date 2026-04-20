أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا ناريا هاجم فيه الحزب الديمقراطي، مؤكدا أن الولايات المتحدة "في أقوى وضع لها تجاه إيران"، ورافضا أي محاولات للتشكيك في إنجازات إدارته العسكرية أو الضغط عليه لعقد اتفاق غير ناضج.

تفنيد "كذبة الستة أسابيع"

سخر ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، من انتقادات الديمقراطيين بشأن الجدول الزمني للحرب، مستعرضا مدد الحروب التاريخية (الحرب العالمية الأولى، الثانية، كوريا، فيتنام، والعراق)، ليرد على من يقولون إنه وعد بهزيمة إيران في 6 أسابيع فقط.

وقال الرئيس الأمريكي: "من الناحية العسكرية، كان الأمر أسرع بكثير من ذلك، لكنني لن أسمح لهم بدفع الولايات المتحدة للاستعجال في إبرام اتفاق ليس بالجودة المطلوبة".

لا ضغوط.. والوقت ليس خصما

نفى ترامب، بشدة ما وصفه بـ "الأخبار الكاذبة" التي تدعي تعرّضه لضغوط لإبرام صفقة، قائلا: "لست تحت أي ضغط على الإطلاق، رغم أن كل شيء سيحدث بسرعة نسبية".

وأضاف الزعيم الأمريكي: "الوقت ليس خصمي، المهم هو أننا أخيرا، وبعد 47 عاما، نقوم بتصحيح الفوضى التي سمح الرؤساء الآخرون بحدوثها لأنهم لم يمتلكوا الشجاعة أو البصيرة".

هجوم لاذع على الديمقراطيين ووصفهم بـ "الخونة"

وجّه ترامب، اتهامات قاسية للديمقراطيين قائلا: "لن نسمح للديمقراطيين الضعفاء والمثيرين للشفقة، والخونة جميعا، الذين تحدثوا لسنوات عن مخاطر إيران وضرورة فعل شيء ما، بأن يقللوا من إنجازات جيشنا وإدارتي لمجرد أنني أنا من يفعل ذلك الآن".

مقارنة بعملية فنزويلا وشعار "ماجا"

وصف ترامب، العملية الحالية بأنها "تُنفذ بشكل مثالي"، مُشبها إياها بنجاحه في ملف فنزويلا ولكن بنطاق أكبر وأكثر تعقيدا، مؤكدا أن النتيجة ستكون واحدة.

وختم دونالد ترامب، بيانه بالتذكير بإنجازاته العسكرية قائلا: "في ولايتي الأولى بنيت أعظم جيش، بما في ذلك إضافة القوة الفضائية، وفي ولايتي الثانية أستخدم هذا الجيش بحكمة لحل المشكلات التي تركها لنا من هم أقل فهما وكفاءة.. لنعد أمريكا عظيمة مرة أخرى!".