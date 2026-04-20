ترامب: اتفقنا مع إيران على الحضور إلى باكستان رغم إنكارهم ذلك

كتب : محمد جعفر

05:13 م 20/04/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم الاتفاق مع إيران على الحضور إلى إسلام آباد رغم إنكارهم ذلك ويُفترض ألا يلجأ أي طرف لممارسة ألاعيب في هذه المرحلة من المفاوضات.
نقلت صحيفة نيويورك بوست عن ترامب في مقابلة قوله إن نائب الرئيس جيه دي فانس سيتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات بشأن الحرب الإيرانية، برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، قال ترامب: "إنهم في طريقهم الآن. سيكونون هناك الليلة".

لكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان ترامب يتحدث بشكل أوسع أم أن الادعاءات المتعلقة بفانس دقيقة، وقد رفض مسؤولو الإدارة، ردًا على الأسئلة، تأكيد ما إذا كان فانس بالفعل في الجو متجهًا إلى إسلام آباد.

وفي ظل الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران قبيل جولة أخرى محتملة من المحادثات، فإن اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين البلدين يخلق ضغطاً لإيجاد حل، وحتى الآن، من المقرر أن تنتهي الهدنة - التي أعلنها ترامب في 7 أبريل - مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

