لقاءات سرية لتجنيد الشباب الإماراتي.. أبو ظبي تعتقل عناصر يشتبه في صلتهم بإيران

كتب : وكالات

04:47 م 20/04/2026

الإمارات

أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي اليوم الاثنين تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان صحفي اليوم، إن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطه بـ "ولاية الفقيه" في إيران.

عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية

ووفق البيان، أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكار إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

ووفقاً لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.

التصدي لمحاوات تهديد الأمن العام

وتتضمن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي .

وشدد جهاز أمن الدولة على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.

تفكيك تنظيم إرهابي في الإمارات أمن الدولة الإماراتي ولاية الفقيه

