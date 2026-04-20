كشف مسؤول عسكري أمريكي عن مصير سفينة الشحن الإيرانية التي سيطرت عليها البحرية الأميركية، الأحد، في ظل حصارها موانئ إيران.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفاد المسؤول، أن فرقة تفتيش تابعة للوحدة البحرية 31 كانت تجري تفتيشا للسفينة وحمولتها، الأحد، قائلا إنها الآن قيد الاحتجاز الأمريكي.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمريكية ستحدد الإجراء المناسب بشأن السفينة المعطلة فور انتهاء التفتيش.

وأشار خبراء إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو قطر السفينة المنكوبة إلى سلطنة عُمان.

قال المسؤول العسكري الأمريكي، إن السفينة "توسكا" التي كانت تحمل علم إيران، واحدة من عدة سفن محل اهتمام يراقبها محللو الاستخبارات الأمريكية في الأيام الأخيرة، داخل وخارج حدود الحصار.

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، إن القوات الأمريكية العاملة في بحر العرب فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني، الأحد.

وأضافت: "اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس سبروانس" السفينة "إم في توسكا"، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران".

وقالت سنتكوم، إن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأمريكي.

وحسب رواية الجيش الأمريكي، فإنه بعد امتناع طاقهم "توسكا" عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة "سبروانس" السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت "سبروانس" نظام دفع "توسكا" بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات "توسكا".

أفادت القيادة الوسطى، أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 31، صعدوا لاحقا على متن السفينة الإيرانية.

واختمت "سنتكوم" بيانها قائلة: "تصرفت القوات الأمريكية بطريقة مدروسة ومهنية ومتناسبة لضمان الامتثال منذ بدء الحصار، وجهت القوات الأمريكية 25 سفينة تجارية بالعودة أو تغيير مسارها إلى ميناء إيراني".

ونشرت القيادة الوسطى مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على السفينة الإيرانية بعد تحذيرها، وفقا لسكاي نيوز.