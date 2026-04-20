فازت الديمقراطية التقدمية أناليليا ميخيا بانتخابات خاصة في ولاية نيوجيرسي لعضوية مجلس النواب الأمريكي، حيث هزمت الجمهوري جو هاثاواي، اعتمادًا على رسالة تقوم على التصدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وُلدت ميخيا عام 1977 في نيوجيرسي لأسرة فقيرة؛ إذ تنحدر والدتها من كولومبيا وكانت تعمل في مصنع للملابس، بينما ينحدر والدها من جمهورية الدومينيكان وكان يعمل في مصنع لماكينات الخياطة.

وحصلت على درجة البكالوريوس في الأدب المقارن عام 2000، ثم نالت ماجستير التخطيط والسياسات العامة عام 2002، وماجستير علاقات العمل عام 2003، والتعليم من جامعة روتجرز -نيو برونزويك.

وتولت ميخيا عدة مناصب قبل دخولها الكونغرس، من بينها نائبة مدير مكتب شؤون المرأة في وزارة العمل الأمريكية، ومديرة مشاركة لمنظمة الديمقراطية الشعبية، إضافة إلى عملها مديرة للسياسات الوطنية في حملة السيناتور بيرني ساندرز الرئاسية عام 2020، وكذلك مديرة تحالف عائلات نيوجيرسي العاملة.

وفازت بمقعد الكونجرس في انتخابات خاصة بولاية نيوجيرسي، متغلبة على الجمهوري جو هاثاواي بفارق ضئيل، حيث واجهت خلال الاقتراع انتقادات من الأوساط الجمهورية التي وصفتها بأنها متطرفة يسارياً.

وتتبنى ميخيا موقفًا مناهضًا لإسرائيل، إذ لطالما وصفت الحرب في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.

واعتبرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن فوزها يمثل ضربة للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية - آيباك.