بواسطة الدفاع الجوي.. إيران تعلن تدمير مسيّرتين إسرائيليتين من طراز "MQ-9" (صور)

كتب : مصطفى الشاعر

01:45 م 02/04/2026
أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين من طراز "MQ-9" في أجواء مدينة شيراز، إثر محاولة اختراق جوية "فاشلة".


ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، أن العملية تمت بنجاح تام بعد رصد المسيّرتين اللتين وصفتهما بـ "المتجاوزتين".


اعتراض ناجح وإصابات مباشرة


تمكنت وحدات الدفاع الجوي قبل ساعات قليلة من إطلاق صواريخها بدقة نحو الطائرتين "الأمريكية-الصهيونية"، مما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر وتدميرهما بالكامل فوق منطقة شيراز.


حصيلة العمليات الجوية


بإسقاط هاتين الطائرتين، ترتفع حصيلة الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها عبر "الشبكة المتكاملة لمقر الدفاع الجوي المشترك" في البلاد إلى 154 طائرة، حيث تندرج هذه العملية ضمن حالة الاستنفار والجاهزية العالية التي تعيشها منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في مواجهة أي اختراقات لمجالها الجوي.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل حرب إيران إيران وأمريكا المسيرات الإسرائيلية هجمات على الخليج

