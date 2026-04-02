إسرائيل: البحث عن مفقودين بعد سقوط صاروخ إيراني على برج سكني.. صور

رئيس بلدية حيفا: ما جرى كان حدثا صعبا علينا بعد سقوط الصاروخ الإيراني

أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين من طراز "MQ-9" في أجواء مدينة شيراز، إثر محاولة اختراق جوية "فاشلة".



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، أن العملية تمت بنجاح تام بعد رصد المسيّرتين اللتين وصفتهما بـ "المتجاوزتين".



اعتراض ناجح وإصابات مباشرة



تمكنت وحدات الدفاع الجوي قبل ساعات قليلة من إطلاق صواريخها بدقة نحو الطائرتين "الأمريكية-الصهيونية"، مما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر وتدميرهما بالكامل فوق منطقة شيراز.



حصيلة العمليات الجوية



بإسقاط هاتين الطائرتين، ترتفع حصيلة الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها عبر "الشبكة المتكاملة لمقر الدفاع الجوي المشترك" في البلاد إلى 154 طائرة، حيث تندرج هذه العملية ضمن حالة الاستنفار والجاهزية العالية التي تعيشها منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في مواجهة أي اختراقات لمجالها الجوي.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.