بوتين يتوعد بقطع دابر "التدخلات الخارجية" في الانتخابات الروسية: الشعب وحده مَن يُقرر

كتب : مصطفى الشاعر

12:55 ص 02/04/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تسمح لأي قوى خارجية بالحصول على أي فرصة للتدخل في الانتخابات الروسية أو التأثير على نتائجها، باعتبارها "شأنا سياديا يُقرره الشعب الروسي وحده".

سيادة الصناديق ورفض التدخل

شدد بوتين، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلتها الجديدة، اليوم الأربعاء، على أن الشعب الروسي "حصرا" هو من سيحدد شكل الخريطة النيابية والكتل السياسية في انتخابات مجلس "الدوما" المقررة في سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

تحذير للأجهزة الأمنية

وفي رسالة حازمة، توعد الرئيس الروسي بـ "قطع دابر" أي محاولات لاستخدام العملية الانتخابية كأداة لزعزعة استقرار المجتمع الروسي.

وكشف بوتين، عن توجيه مهام محددة للأجهزة الأمنية في هذا الصدد، داعيا اللجان الانتخابية إلى التنسيق الدائم مع وزارة الداخلية والحرس الوطني لضمان أمن العملية الانتخابية والتصدي للمخاطر، بما فيها "الهجمات السيبرانية" والتلاعب الإجرامي.

الديمقراطية كصمام أمان

اعتبر بوتين، أن إجراء انتخابات ديمقراطية وتنافسية هو "ضرورة قصوى" لإنشاء سلطة فاعلة وضمان الثقة الشعبية واستمرارية التنمية، مؤكدا أن أولويات المنظومة الانتخابية الروسية تتركز على ضمان المساواة بين المرشحين ونزاهة الصراع السياسي، بعيدا عن أي ضغوط.

رسالة إلى الخارج

اختتم بوتين، حديثه بتوجيه انتقاد ضمني للقوى الغربية، قائلا: "نحن لا نعمل من أجل إرضاء أحد أو إثبات شيء للآخرين، بل نعمل من أجل رفعة بلادنا، وهذا تحديدا ما لا يروق للكثيرين في الخارج".

انتخابات مجلس "الدوما" الروسي

يُذكر أن انتخابات مجلس "الدوما" ستُجرى في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر من العام الجاري، حيث سيتنافس المرشحون على 450 مقعدا في المجلس، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان شفافية وسلامة الاقتراع.

فيديو قد يعجبك



الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق