أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تسمح لأي قوى خارجية بالحصول على أي فرصة للتدخل في الانتخابات الروسية أو التأثير على نتائجها، باعتبارها "شأنا سياديا يُقرره الشعب الروسي وحده".

سيادة الصناديق ورفض التدخل

شدد بوتين، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلتها الجديدة، اليوم الأربعاء، على أن الشعب الروسي "حصرا" هو من سيحدد شكل الخريطة النيابية والكتل السياسية في انتخابات مجلس "الدوما" المقررة في سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

تحذير للأجهزة الأمنية

وفي رسالة حازمة، توعد الرئيس الروسي بـ "قطع دابر" أي محاولات لاستخدام العملية الانتخابية كأداة لزعزعة استقرار المجتمع الروسي.

وكشف بوتين، عن توجيه مهام محددة للأجهزة الأمنية في هذا الصدد، داعيا اللجان الانتخابية إلى التنسيق الدائم مع وزارة الداخلية والحرس الوطني لضمان أمن العملية الانتخابية والتصدي للمخاطر، بما فيها "الهجمات السيبرانية" والتلاعب الإجرامي.

الديمقراطية كصمام أمان

اعتبر بوتين، أن إجراء انتخابات ديمقراطية وتنافسية هو "ضرورة قصوى" لإنشاء سلطة فاعلة وضمان الثقة الشعبية واستمرارية التنمية، مؤكدا أن أولويات المنظومة الانتخابية الروسية تتركز على ضمان المساواة بين المرشحين ونزاهة الصراع السياسي، بعيدا عن أي ضغوط.

رسالة إلى الخارج

اختتم بوتين، حديثه بتوجيه انتقاد ضمني للقوى الغربية، قائلا: "نحن لا نعمل من أجل إرضاء أحد أو إثبات شيء للآخرين، بل نعمل من أجل رفعة بلادنا، وهذا تحديدا ما لا يروق للكثيرين في الخارج".

انتخابات مجلس "الدوما" الروسي

يُذكر أن انتخابات مجلس "الدوما" ستُجرى في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر من العام الجاري، حيث سيتنافس المرشحون على 450 مقعدا في المجلس، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان شفافية وسلامة الاقتراع.