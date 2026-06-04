كشف استطلاع رأي حديث أن أغلبية الناخبين السويسريين يتجهون لرفض المبادرة اليمينية الهادفة إلى تقييد الهجرة، والتي تحمل شعار "لا لعشرة ملايين"، وذلك قبل أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في 14 يونيو الجاري.

تراجع دعم مبادرة الهجرة

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة السويسرية - وهو الثاني من نوعه - أن 52% من المشاركين يعارضون المبادرة التي أطلقها حزب الشعب السويسري اليميني، مقابل دعم 45%، فيما لم يحسم 3% موقفهم.

تسعى هذه المبادرة إلى حصر عدد سكان سويسرا -البالغ حاليًا 9.1 مليون نسمة- عند حاجز 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، عبر فرض قيود صارمة على الهجرة.

السويسريون في الخارج أكثر رفضًا

سجل معسكر الرفض تقدمًا ملحوظًا بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الأول. وبرز هذا الرفض بشكل أوضح بين السويسريين المقيمين بالخارج بنسبة 63%، نظرًا لاستفادتهم من اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي تهدد المبادرة بإلغائها كملجأ أخير.

ويشير لوكاس جولدر، عالم السياسة في معهد "جي إف إس بيرن" المشرف على الاستطلاع، إلى أن المبادرة تشهد استقطابًا حادًا؛ فبينما يدعمها ناخبو حزب الشعب بالإجماع تقريبًا، يرفضها اليسار بالنسب ذاتها، مع تنامي الرفض في تيار الوسط وبين الفئات عالية التعليم وسكان المدن.

واستدرك جولدر محذرًا من أن الاستطلاع أُجري قبل الهجوم الإرهابي بالسكين في مدينة فينترتور، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، مما قد يخلق مناخًا عاطفيًا يؤثر على تعبئة الناخبين على المدى القصير.