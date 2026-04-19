تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم الأحد، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق بين البلدين للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم، إن الاتصال تناول الجهود المبذولة للدفع بالمسار الدبلوماسى بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة ثانية من المفاوضات تسهم فى التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدين ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين اتفقا فى ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.