وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

كتب : مصراوي

09:23 م 19/04/2026

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكست

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم الأحد، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق بين البلدين للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم، إن الاتصال تناول الجهود المبذولة للدفع بالمسار الدبلوماسى بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة ثانية من المفاوضات تسهم فى التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدين ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين اتفقا فى ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

