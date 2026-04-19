وزير الطاقة الأمريكي: نقترب من التوصل لـ"حل مهم" مع إيران

كتب : وكالات

03:01 م 19/04/2026

كريس رايت وزير الطاقة الامريكي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في وقت متأخر من يوم السبت، إن أسعار البنزين بدأت في الانخفاض، وإن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى "حل مهم" في الصراع مع إيران.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أنا فخور جدًا بقيادة الرئيس ترامب في مواجهة إيران ووضع حد لما يشكلونه من تهديد مستمر منذ 47 عامًا للشرق الأوسط والسلام والتجارة وأسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "نعم، شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار الوقود أعلى مما نرغب، لكن الأسعار بدأت بالانخفاض منذ عدة أيام". وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "قريبة من حل مهم لتهديد إيران في المنطقة، وإنهاء طموحاتها النووية، وتقليص كبير لقدرتها على إثارة المشكلات".

ووصف "رايت" الأمريكيين بأنهم "قادرون على التحمل" رغم ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن ترامب كان يعتقد أن تأثير الأزمة على الأسواق كان سيكون أسوأ بكثير دون تدخل الولايات المتحدة. وقال: "الأمريكيون تحمّلوا خلال هذه الأسابيع القليلة، لكن الرئيس ترامب رفض تأجيل المشكلة إلى رئيس آخر، وترك إيران نووية قادرة على تهديد أسواق الطاقة العالمية لعقود".

وأضاف: "هذا هو الطريق نحو إمدادات طاقة عالمية أقل سعرًا وأكثر أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ممثلين حكوميين يتوجهون إلى إسلام آباد لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.

فيديو قد يعجبك



"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
أخبار المحافظات

"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل للمفتي مجددًا
حوادث وقضايا

الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل للمفتي مجددًا
صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
شئون عربية و دولية

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها
شئون عربية و دولية

على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)