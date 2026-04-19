وزير الطاقة الأمريكي: نقترب من التوصل لـ"حل مهم" مع إيران

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في وقت متأخر من يوم السبت، إن أسعار البنزين بدأت في الانخفاض، وإن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى "حل مهم" في الصراع مع إيران.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أنا فخور جدًا بقيادة الرئيس ترامب في مواجهة إيران ووضع حد لما يشكلونه من تهديد مستمر منذ 47 عامًا للشرق الأوسط والسلام والتجارة وأسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "نعم، شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار الوقود أعلى مما نرغب، لكن الأسعار بدأت بالانخفاض منذ عدة أيام". وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "قريبة من حل مهم لتهديد إيران في المنطقة، وإنهاء طموحاتها النووية، وتقليص كبير لقدرتها على إثارة المشكلات".

ووصف "رايت" الأمريكيين بأنهم "قادرون على التحمل" رغم ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن ترامب كان يعتقد أن تأثير الأزمة على الأسواق كان سيكون أسوأ بكثير دون تدخل الولايات المتحدة. وقال: "الأمريكيون تحمّلوا خلال هذه الأسابيع القليلة، لكن الرئيس ترامب رفض تأجيل المشكلة إلى رئيس آخر، وترك إيران نووية قادرة على تهديد أسواق الطاقة العالمية لعقود".

وأضاف: "هذا هو الطريق نحو إمدادات طاقة عالمية أقل سعرًا وأكثر أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ممثلين حكوميين يتوجهون إلى إسلام آباد لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.