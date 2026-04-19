قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ممثلين حكوميين يتوجهون إلى إسلام آباد لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.

وتابع ترامب في منشور له على تروث سوشيال الأحد: "قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز ، وهو انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار لدينا! كان العديد من تلك الطلقات موجّهًا إلى سفينة فرنسية وسفينة شحن تابعة للمملكة المتحدة. أليس ذلك غير لطيف؟".

وأضاف ترامب: "ممثلوّنا يتوجهون إلى إسلام آباد في باكستان — وسيكونون هناك مساء الغد لإجراء مفاوضات".

وأشار ترامب: "إيران أعلنت مؤخرًا أنها ستغلق المضيق، وهو أمر غريب، لأن حصارنا قد أغلقه بالفعل. إنهم يساعدوننا دون أن يعلموا، وهم الخاسرون من هذا الممر المغلق، بخسائر تبلغ 500 مليون دولار يوميًا! الولايات المتحدة لا تخسر شيئًا".

وتابع ترامب في منشوره أيضًا: "في الواقع، العديد من السفن تتجه الآن إلى الولايات المتحدة، إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا، لتحميل الشحنات — وذلك بفضل الحرس الثوري الإيراني، الذي دائمًا ما يحب أن يكون الرجل القوي!".

وأشار ترامب: "نحن نقدم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، لأنه إذا لم يفعلوا، فإن الولايات المتحدة ستقصف كل محطة طاقة وكل جسر في إيران. لا مزيد من دور الرجل اللطيف". متابعا: "ستسقط الأمور بسرعة، وبسهولة، وإذا لم يقبلوا العرض، فسيكون من شرفي القيام بما يجب القيام به، وهو ما كان ينبغي أن يحدث لإيران على يد رؤساء آخرين خلال الـ47 عامًا الماضية".

وأنهى ترامب منشوره على تروث سوشيال قائلا: "لقد حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية".

مهلة وقف إطلاق النار

تنتهي مهلة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع مع إيران، يوم الثلاثاء، دون تأكيد على عقد جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين أو إحراز تقدم في تقليص الخلافات الجوهرية.

وإذا كان هناك شيء، فإن هذه الخلافات قد تكون قد تعمقت، مع سعي إيران إلى فرض سيطرة أكثر تشددًا على مضيق هرمز، في حين يواصل ترامب فرض حصار أمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.