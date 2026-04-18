إعلان

إيران تستهدف ناقلة نفط هندية بعد تجاهل تحذيرات في مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:55 م 18/04/2026

ناقلة نفط - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وسائل إعلان إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط هندية حاولت عبور مضيق هرمز رغم التحذيرات.

وأفادت منصة "تانكر تراكِرز" في تقرير لها أن ناقلة نفط هندية تعرضت للاستهداف نتيجة عدم الانتباه لتحذيرات القوات المسلحة في مضيق هرمز.

وذكرت المنصة التي تعمل على تتبع شحنات النفط حول العالم، إنه استنادًا إلى تسجيلين صوتيين تم التقاطهما، أن سفينتين هنديتين أُجبرتا على التراجع غربًا من مضيق هرمز من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد وقع أيضًا إطلاق نار خلال الحادث.

وأضاف التقرير الذي نشرته منصة تتبع السفن، أن إحدى السفينتين هي ناقلة نفط عملاقة (VLCC) ترفع العلم الهندي، وتحمل نحو مليوني برميل من النفط العراقي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران وأمريكا أسعار النفط حرب إيران

أحدث الموضوعات

أخبار

أخبار مصر

أخبار مصر

زووم

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

