إيران تستهدف ناقلة نفط هندية بعد تجاهل تحذيرات في مضيق هرمز

أعلنت وسائل إعلان إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط هندية حاولت عبور مضيق هرمز رغم التحذيرات.

وأفادت منصة "تانكر تراكِرز" في تقرير لها أن ناقلة نفط هندية تعرضت للاستهداف نتيجة عدم الانتباه لتحذيرات القوات المسلحة في مضيق هرمز.

وذكرت المنصة التي تعمل على تتبع شحنات النفط حول العالم، إنه استنادًا إلى تسجيلين صوتيين تم التقاطهما، أن سفينتين هنديتين أُجبرتا على التراجع غربًا من مضيق هرمز من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد وقع أيضًا إطلاق نار خلال الحادث.

وأضاف التقرير الذي نشرته منصة تتبع السفن، أن إحدى السفينتين هي ناقلة نفط عملاقة (VLCC) ترفع العلم الهندي، وتحمل نحو مليوني برميل من النفط العراقي.